Facebook запустил проект бесплатного доступа в интернет

Правда, он ограничивается только 10 Мб в день и работает пока только в Перу.

У Facebook есть новое приложение для интернета, которое называется Discover. Оно должно помочь тем, кто не может позволить себе получать информацию в интернете.

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Сервис, доступный через мобильную сеть и приложение Android, позволяет пользователям посещать любой веб-сайт в текстовом формате (без видео, изображений, аудио и других элементов, которые поглощают большие объемы данных) и потреблять несколько мегабайт интернет-данных.

Discover, который является частью инициативы Free Basics, в настоящее время доступен в Перу, где находится на начальной стадии тестирования.

В Перу Discover предлагает пользователям ежедневно 10 МБ бесплатных данных. Представитель Facebook сообщил, что мобильный оператор-партнер определяет суточную норму данных и ожидает, что операторы в других странах, где появится Discover, будут предлагать до 20 МБ в день.

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"Мы будем оценивать, как люди используют Discover и количество ежедневных данных больше в ходе испытаний, и можем работать с нашими партнерами-операторами над корректировками в будущем", - сказал представитель, добавив, что мобильные операторы также определят, может ли поддержка загрузки фото быть добавлена в Discover.

Discover - это последняя из нескольких попыток подключения к Интернету, которые Facebook развернул в последние годы.

В 2018 году Wikimedia закрыла Wikipedia Zero, программу, которая позволила более 800 миллионам людей бесплатно получить доступ к онлайн-энциклопедии в 72 странах.