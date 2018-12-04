Китайская компания хочет накрыть весь мир бесплатным интернетом

Глобальный интернет хотят запустить в 2019 году.

Многие крупные корпорации вроде Facebook, SpaceX и Google неоднократно заявляли, что ведут разработки в сфере создания глобального интернета, который предоставит доступ к Всемирной паутине в любой точке нашей планеты. А недавно стало известно, что в эту гонку вступает и Китай в лице компании LinkSure Network, специалисты которой заявляют, что уже к 2026 году смогут предоставить спутниковый интернет для всех жителей Земли. Причем совершенно бесплатно.

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Как сообщает редакция издания ABC, LinkSure выведет 272 спутника на орбиту разной высоты для создания разветвленной структуры покрытия. В интервью АВС пресс-служба LinkSure Network отметила следующее:

“Наша миссия заключается в преодолении “цифрового неравенства“. Мы хотим гарантировать каждому человеку право на получение бесплатного доступа к интернету“.

Для реализации проекта компания запускает программу по запуску спутников LinkSure Swarm, первый из которых с лаконичным названием LinkSure №1 должен быть запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая уже в 2019 году на борту одной из китайских ракет Long March. Еще десять спутников будут выведены на орбиту к 2020 году.

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Согласно докладу Организации Объединенных Наций за 2017 год, около 3,9 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к интернету. И первые спутники LinkSure должны будут обеспечить интернетом именно те районы, которые традиционно были за пределами всемирной сети. По словам исполнительного директора LinkSure Network Вана Цзинина,

“В мире все еще много мест, в которых интернет недоступен. На Земле имеется много различных вариантов ландшафта вроде океанов, джунглей или пустынь, где интернет-инфраструктура просто не может быть построена, поэтому у нас и возникла идея запуска сети спутников. Наша компания инвестирует в проект не менее 3 миллиардов юаней (около $590 миллионов долларов США). При этом, несмотря на предоставление доступа бесплатно, проект может окупиться за счет партнерских соглашений и уникальных программ“.

Напомним, ранее в Евросоюзе пообещали бесплатный интернет для всех.