В Евросоюзе пообещали бесплатный интернет для всех

Бесплатный доступ к Wi-Fi обеспечат по всему ЕС.

Еврокомиссия объявила о запуске проекта WiFi4EU, призванный обеспечить бесплатный доступ по Wi-Fi к интернету во всему Евросоюзу.

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На данный момент открыт портал WiFi4EU, на котором муниципалитеты могут зарегистрироваться для получения финансирования от Евросоюза на установку бесплатных точек доступа Wi-Fi в общественных местах.

В рамках WiFi4EU тысяча населённых пунктов смогут получить по 15 тысяч евро в 2018 году. Эти деньги власти смогут потратить на приобретение и установку беспроводного Wi-Fi-оборудования в выбранных общественных местах, таких как библиотеки, музеи, парки и скверы.

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До 2020 года из бюджета Евросоюза планируется выделить 120 миллионов евро для распространения бесплатного Wi-Fi доступа в 8 тысячах населённых пунктов на территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии.