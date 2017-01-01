Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Евросоюзе пообещали бесплатный интернет для всех

Комментариев: 0
Бесплатный доступ к Wi-Fi обеспечат по всему ЕС.
Проект по бесплатному доступу к Wi-Fi
Проект по бесплатному доступу к Wi-Fi

Еврокомиссия объявила о запуске проекта WiFi4EU, призванный обеспечить бесплатный доступ по Wi-Fi к интернету во всему Евросоюзу.

Читай также: Facebook хочет покрыть бесплатным интернетом всю планету

На данный момент открыт портал WiFi4EU, на котором муниципалитеты могут зарегистрироваться для получения финансирования от Евросоюза на установку бесплатных точек доступа Wi-Fi в общественных местах.

В рамках WiFi4EU тысяча населённых пунктов смогут получить по 15 тысяч евро в 2018 году. Эти деньги власти смогут потратить на приобретение и установку беспроводного Wi-Fi-оборудования в выбранных общественных местах, таких как библиотеки, музеи, парки и скверы.

Читай также: Основатель Facebook Цукерберг пообещал провести в Панаму бесплатный интернет

До 2020 года из бюджета Евросоюза планируется выделить 120 миллионов евро для распространения бесплатного Wi-Fi доступа в 8 тысячах населённых пунктов на территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии.

Поделись:
Теги: Wi-Fi, Евросоюз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь