Интересный факт дня: Порно на рабочих компьютерах стали смотреть чаще

Во время удаленной работы все больше пользователей смотрят порно с рабочих устройств.

Миллионы личных и профессиональных привычек людей резко изменились в связи со вспышкой COVID-19. Согласно новому исследованию, проведенному фирмой Kaspersky по кибербезопасности, работающие из дома люди использовали одни и те же устройства для работы и просмотра порно. Эксперты в области кибербезопасности говорят, что это не безопасно для работы.

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В апреле Kaspersky опросил более 6000 человек, работающих из дома по всему миру, на предмет их привычек в интернете. Среди респондентов, которые сообщили, что смотрят больше контента для взрослых, чем раньше, 51% признались, что смотрели порно на том же устройстве, которое использовали для работы. Почти 20% сказали, что они использовали для порно устройство, которое дал им работодатель.

Эта тенденция может вызвать тревогу у работодателей, стремящихся защитить свою информацию. Переход к удаленной работе уже угроза для кибербезопасности, увеличив количество мишеней для хакеров, чтобы проникнуть в сеть компании. А порносайты используют переполненные медиа-рекламой страницы и всплывающие объявления, которые не раз ловили для передачи вредоносных программ.

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Андрей Евдокимов, директор по информационной безопасности Касперского, рекомендует компаниям установить четкие стандарты для сайтов, приложений и служб обмена сообщениями, которые сотрудники могут использовать на рабочих устройствах.

“Необходимо найти баланс между удобством пользователя, бизнес-необходимостью и безопасностью“, - сказал Евдокимов в заявлении Business Insider. “Чтобы достичь этого, компания должна предоставлять доступ к услугам на основе принципа предоставления только минимальных необходимых привилегий.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделяют бактерии.