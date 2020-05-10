Марсианский вертолет официально получил название

Вертолет, который должен летать над поверхностью Марса, получил название Ingenuity.

NASA провело конкурс на лучшее название вертолета-дрона, который отправят на Марс этим летом. Среди множества вариантов агентство выбрало предложение американской школьницы, которая назвала вертолет Ingenuity. Это можно перевести как "находчивость" или "изобретательность". Также название может означать и "оригинальная штучка".

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Миссия на Марс намечена на это лето. NASA отправит новый марсоход, с которого также запустят мини-вертолет. Для этого он сконструирован особым образом, чтобы подняться в разреженной атмосфере планеты. Весит он чуть меньше 1,8 килограмма, а пропеллеры имеют длину 1,2 метра. При 3000 оборотах в минуту лопасти винта вращаются в десять раз быстрее, чем на вертолетах на Земле.

Как сообщают в NASA, в конкурсе приняли участие более 28 000 названий. Но выбрали вариант ученицы средней школы Ванезы Рупани из американского штата Алабама.

Этим самым в NASA следуют традиции мотивирующих имен. Еще космические шаттлы имели название Endeavour (Стремление) и Discovery (Исследование), а марсоходы - Opportunity (Возможность) и Curiosity (Любопытство).

Новый марсоход, который полетит к Красной планете, будет называться Perseverance (Упорство).