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Искусственный интеллект научили писать музыку

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ИИ может создавать композиции в разных жанрах.
Искусственный интеллект теперь сочиняет музыку
Искусственный интеллект теперь сочиняет музыку
waxy.org

Исследовательская организация по искусственному интеллекту OpenAI объявила о выпуске нейронной сети Jukebox, способной создавать оригинальную музыку и даже "элементарное пение" (или, по крайней мере, что-то похожее на пение). Эта конкретная программа генерирует оригинальные мелодии в широком спектре жанров и даже подражает стилям популярных исполнителей.

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Тренинг Jukebox включал создание набора данных из более чем миллиона песен, включая лирическую информацию и метаданные LyricWiki. Эти метаданные определяют жанр, исполнителя, год выпуска песни, а также настроения и ключевые слова, связанные с плейлистами с этими песнями.

Исследовательская лаборатория обучает Jukebox английской лирике и преимущественно "западной музыке", однако, в будущем она надеется включить более разнообразный образец музыки.

Jukebox копирует типичное для начинающих молодых музыкантов поведение, которые начинают заниматься различными стилями в начале своей карьеры, прежде чем посвятить себя определенному жанру. Дебютный альбом нейросети включает в себя множество жанров, включая поп, кантри, рок, блюз рок, хэви метал и классический поп. В общей сложности, релиз включает в себя шесть кураторских дебютных треков, хотя есть и гораздо более обширный список доступных образцов Jukebox. Послушать их можно здесь.

А вот пример песни, которая была создана из треков Рика Эстли.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект заставил Распутина петь Бейонсе.

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Теги: нейросеть, музыка, искусственный интеллект
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