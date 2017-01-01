Искусственный интеллект заставил Распутина петь Бейонсе

Такая технология может использоваться в кино.

Британские специалисты создали генеративно-состязательную нейросеть, которая анимирует двухмерные изображения и синхронизирует их с аудиоклипами. Сделано это не ради шутки — наложение звуковой дорожки на мимику часто осуществляется в современной киноиндустрии на этапе постпроизводства.

Читай также: В США разрабатывают искусственный интеллект, способный предсказывать будущее

Для большего правдоподобия, вдобавок к синхронизации движений губ, ученые из ИИ-центра Samsung в Кембридже и Имперского Колледжа Лондона добавили сокращения мимических мышц и моргание глаз, сообщает VentureBeat.

Исследователи надеются, что созданную ими модель можно будет применять для автоматического создания говорящих голов в анимированных фильмах, заполнения пробелов, когда видео прерывается из-за плохой связи или для дублированного перевода на другие языки. И для манипулятивных дипфейков, конечно.

В примерах, выложенных на YouTube, Григорий Распутин распевает хит Бейонсе «Halo», покойные рэперы 2Pac и Biggie исполняют свои произведения, а Альберт Эйнштейн цитирует сам себя. Больше примеров и статью, описывающую работу модели, можно найти по ссылке.

Читай также: Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям

Об опасности фальшивых видео говорят на самом высоком уровне. Прошлой осенью Палата представителей Конгресса США направила официальный запрос директору Национальной разведки с просьбой предоставить подробный отчет о технологии. Конгрессмены уверены, что дипфейки представляют угрозу нацбезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научилась делать реалистичные фото по простым рисункам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.