PornHub запустил кампанию по борьбе с коронавирусом

Портал выпустил серию роликов, объясняющих правила гигиены во время пандемии.

Pornhub объявил кампанию, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Cleanest Porn Ever - это кампания, проводимая сообществом модельной программы Pornhub с показом обучающих видео от порноактеров со всего мира. Началась она с видеоинструкций от некоторых ведущих моделей Pornhub, таких как Даника Мори, Джун Лю и посла бренда Pornhub Аса Акира. Они показали, как правильно мыть руки и демонстрируют, как далеко друг от друга на самом деле три метра. Видео, опубликованные на английском, испанском, русском, японском, китайском, немецком, французском и итальянском языках, разместили на официальном канале Pornhub.

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Кроме того, эти видео будут поощрять пользователей к максимально безопасному сексу.

"С такой огромной платформой, как Pornhub, для них важно распространять информацию о социальных дистанциях!" сказала Аса Акира, посол бренда Pornhub в пресс-релизе. "Я горжусь тем, что они попросили меня принять участие в этом проекте".

Джуни Лю, участница модельной программы Pornhub, сказала, что, хотя показатели заражения COVID движутся в оптимистическом направлении, мы все равно должны проявлять бдительность, когда речь идет о том, чтобы оставаться в безопасности. "Люди должны обращать внимание на правила техники безопасности и защиты как никогда", - сказала она в пресс-релизе.

"Мы благодарны нашим моделям за участие в этих усилиях по предотвращению распространения вируса", - сказал Кори Прайс, вице-президент Pornhub. "Учебные видео могут быть сухими и скучными, но этот развлекательный сериал доказывает, что социальное дистанцирование все еще может быть сексуальным".

Напомним, ранее сообщалось, что порностудия Brazzers начала делать обзоры игр.