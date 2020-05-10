Как оживить ртуть и получить из нее золото: Эксперименты
Посмотри на интересные эксперименты со ртутью.
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Ртуть - очень интересное вещество. Это единственный металл, который находится в жидком состоянии. В древности этому металлу приписывали магические свойства и считали, что ртуть целебна.
Долгое время алхимики считали, что ртуть является составляющей любого металла, и если что-то добавить в нее, можно получить золото.
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