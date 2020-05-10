Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как оживить ртуть и получить из нее золото: Эксперименты

Комментариев: 0
Посмотри на интересные эксперименты со ртутью.

Читай также: Что будет, если расстрелять машину гвоздями: Эксперимент блогеров

Ртуть - очень интересное вещество. Это единственный металл, который находится в жидком состоянии. В древности этому металлу приписывали магические свойства и считали, что ртуть целебна. 

Долгое время алхимики считали, что ртуть является составляющей любого металла, и если что-то добавить в нее, можно получить золото.  

Также блогер из Огненное ТВ покажет, как собирать мелкие капли ртути, если вы разбили градусник.

Посмотри также 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь