Как оживить ртуть и получить из нее золото: Эксперименты

Посмотри на интересные эксперименты со ртутью.

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Ртуть - очень интересное вещество. Это единственный металл, который находится в жидком состоянии. В древности этому металлу приписывали магические свойства и считали, что ртуть целебна.

Долгое время алхимики считали, что ртуть является составляющей любого металла, и если что-то добавить в нее, можно получить золото.

Также блогер из Огненное ТВ покажет, как собирать мелкие капли ртути, если вы разбили градусник.

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