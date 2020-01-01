Китайский стартап испытал ракетный двигатель на зеленом топливе
Китайский космический стартап Space Pioneer собрал 14 миллионов долларов для создания серии жидкостных двигателей следующего поколения.
Читай также: Ступени ракет предложили захватывать самолетами
Space Pioneer, полное имя Beijing Tianbing Technology Co., Ltd., обеспечил два раунда финансирования в 2019 году, один из которых также включал в себя совместные инновационные инвестиции.
Компания, созданная в 2015 году, будет использовать средства для разработки 30-тонного жидкостного двигателя HCP с тяговым усилием под названием Tianhuo-3. Компания нацелена на полную разработку двигателя и сдачу его на испытательный стенд в этом году. Испытания огнем проводились в конце прошлого года.
В двигателях серии Tianhuo используется "новое поколение" зеленого топлива с температурой окружающей среды. В пресс-релизе компании говорится, что она стремится разрабатывать ракеты-носители и космические двигательные установки.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай испытал "невозможный двигатель" в космосе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил