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Google создал клавиатуру со шрифтом Брайля для телефонов Android

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Пока клавиатура доступна только на английском.
Шрифт Брайля будет доступен на всех устройствах Android
Шрифт Брайля будет доступен на всех устройствах Android
blog.google

Более 150 лет назад изобретение Брайля стало революцией, сделав чтение и письмо доступным для слепых людей. Сегодня дисплеи Брайля делают набор текста доступным на большинстве телефонов и компьютеров через физическую клавиатуру Брайля. Но может потребоваться много времени для подключения внешнего устройства каждый раз, когда вы хотите быстро что-то набрать на своем телефоне.

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Брайлевская клавиатура TalkBack - это новая виртуальная клавиатура, интегрированная непосредственно в Android. Это быстрый и удобный способ набирать текст на телефоне без какого-либо дополнительного оборудования, независимо от того, публикуете ли вы сообщения в социальных сетях, отвечаете на текст или пишете краткое электронное письмо. 

Команда Google сотрудничала с разработчиками и пользователями шрифта Брайля на протяжении всей разработки этой функции. В клавиатуре используется стандартная 6-клавишная раскладка, и каждая клавиша представляет собой одну из 6 точек Брайля, которые при нажатии создают любую букву или символ. Чтобы ввести «A», вы должны нажать точку 1, а для ввода «B» - точки 1 и 2 вместе.

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Клавиатура может использоваться везде, где вы обычно печатаете, и позволяет удалять буквы и слова, добавлять строки и отправлять текст. Незрячие пользователи могут включать и выключать клавиатуру так же просто, как переключаться между международными клавиатурами. 

Чтобы использовать клавиатуру Брайля, включите TalkBack в разделе "Специальные возможности" в разделе "Настройки" и следуйте этим инструкциям для его настройки. После того, как вы настроите клавиатуру, проведите пальцем по экрану тремя пальцами и попробуйте потренироваться с помощью учебника по жестам.

Начиная с сегодняшнего дня, клавиатура Talkback Брайля распространяется на устройства Android с версией 5.0 или более поздней. Он работает во всех приложениях на Android-устройств, поддерживает Брайль 1 и 2 классов и изначально доступен на английском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что Google переведет Android на чистый Linux.

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Теги: шрифт Брайля, Android, Google
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