Google создал клавиатуру со шрифтом Брайля для телефонов Android

Пока клавиатура доступна только на английском.

Более 150 лет назад изобретение Брайля стало революцией, сделав чтение и письмо доступным для слепых людей. Сегодня дисплеи Брайля делают набор текста доступным на большинстве телефонов и компьютеров через физическую клавиатуру Брайля. Но может потребоваться много времени для подключения внешнего устройства каждый раз, когда вы хотите быстро что-то набрать на своем телефоне.

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Брайлевская клавиатура TalkBack - это новая виртуальная клавиатура, интегрированная непосредственно в Android. Это быстрый и удобный способ набирать текст на телефоне без какого-либо дополнительного оборудования, независимо от того, публикуете ли вы сообщения в социальных сетях, отвечаете на текст или пишете краткое электронное письмо.

Команда Google сотрудничала с разработчиками и пользователями шрифта Брайля на протяжении всей разработки этой функции. В клавиатуре используется стандартная 6-клавишная раскладка, и каждая клавиша представляет собой одну из 6 точек Брайля, которые при нажатии создают любую букву или символ. Чтобы ввести «A», вы должны нажать точку 1, а для ввода «B» - точки 1 и 2 вместе.

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Клавиатура может использоваться везде, где вы обычно печатаете, и позволяет удалять буквы и слова, добавлять строки и отправлять текст. Незрячие пользователи могут включать и выключать клавиатуру так же просто, как переключаться между международными клавиатурами.

Чтобы использовать клавиатуру Брайля, включите TalkBack в разделе "Специальные возможности" в разделе "Настройки" и следуйте этим инструкциям для его настройки. После того, как вы настроите клавиатуру, проведите пальцем по экрану тремя пальцами и попробуйте потренироваться с помощью учебника по жестам.

Начиная с сегодняшнего дня, клавиатура Talkback Брайля распространяется на устройства Android с версией 5.0 или более поздней. Он работает во всех приложениях на Android-устройств, поддерживает Брайль 1 и 2 классов и изначально доступен на английском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что Google переведет Android на чистый Linux.