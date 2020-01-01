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Обновление iOS и MacOs сломало видеозвонки по FaceTime

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Пользователи жалуются, что нельзя звонить.
Обновление ломает FaceTime
Обновление ломает FaceTime
theverge.com

Последнее обновление устройств iPhone и iPad, похоже, сломало ключевой компонент системы видеочата FaceTime. Отчеты показали, что обновление до iOS 13.4 для iPhone и iPad вызвало проблему с аудио- и видеозвонками FaceTime.

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Такая же проблема возникла и с обновлением macOS 10.15.4.

Пользователи жалуются, что после обновление, если вы хотите совершить вызов FaceTime - голосовой или видео - на одном из старых устройств, звонок обрывается. Такая проблема возникла у пользователей iPod touch (5-го поколения), iPad mini (1-го поколения), iPhone 4S, iPad (3-го поколения) и iPad 2.

Существует вероятность того, что это изменение было сделано преднамеренно, отключая старые версии устройств в целях безопасности. Также возможно, что эта проблема является ошибкой, которую Apple исправит в ближайшем будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление iOS замедляет некоторые iPhone.

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Теги: iOS, MacOs, обновление
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