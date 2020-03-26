Настоящий космический сухпаек своими руками: Эксперименты

Такой сухпаек пригодится и на земле.

Блогеры из GopherVid делали разные сухпайки. Но в этом видео они сделают сухой паек для космонавта. Настоящий, самодельный, который можно брать в космос. Это будет очень вкусная еда.

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Для создания пайков они приобрели огромную сублимационную машину, которая позволяет сохранять все витамины, вкус и цвет даже на протяжении 50 лет. Машина вытягивает всю влагу из продуктов, не давая им долго портится. Так можно высушить даже сок, превратив его в порошок. Потом достаточно только добавить его в воду.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.