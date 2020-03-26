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Настоящий космический сухпаек своими руками: Эксперименты

Комментариев: 2
Такой сухпаек пригодится и на земле.

Блогеры из GopherVid делали разные сухпайки. Но в этом видео они сделают сухой паек для космонавта. Настоящий, самодельный, который можно брать в космос. Это будет очень вкусная еда.

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Для создания пайков они приобрели огромную сублимационную машину, которая позволяет сохранять все витамины, вкус и цвет даже на протяжении 50 лет. Машина вытягивает всю влагу из продуктов, не давая им долго портится. Так можно высушить даже сок, превратив его в порошок. Потом достаточно только добавить его в воду.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (2)
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крымчанин  (аноним)  26.03.2020, 18:23
Оценка:  -1
крымчанин
СВИНОРЫЛЫЕ, жрите своё искусственное сало!!!! Нищеброды хохлятские хрюкайте щеневмерловку и убирайте говно у ляхов!!!!
SINOBI-LIFE    26.03.2020, 18:25
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Соси скрепу,лаптеногий даун на срасии!!!
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