Facebook похвастался небывалой посещаемостью из-за карантина

Только в Италии использование видеочатов подскочило на 1000%.

Пользователи больше пишут и звонят через Facebook ferra.ru

Соцсеть Facebook отчиталась о значительном росте использования пользователями сервисов. Это связывают с распространением коронавируса, говорится в блоге компании.

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"Поскольку пандемия расширяется и все больше людей практикуют физическое дистанцирование друг от друга, это также означает, что все больше людей используют наши приложения", - сказано в сообщении.

В странах, в которых введены строгие меры, число сообщений, отправленных через сервисы Facebook взлетело в 1,5 раза, а отправка видеосообщений увеличилась более чем вдвое. В Италии, где сложилась самая критическая ситуация, использование групповых видеочатов подскочило более чем на 1000%.

Но в соцсети считают, что доходы от рекламы у них будут падать, так как рекламный бизнес тоже пострадал от коронавируса.

"На наш бизнес, как и на многие другие в мире, оказывается негативное влияние. Мы не монетизируем многие из сервисов, в которых мы видим увеличение активности", - говорится в блоге соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.