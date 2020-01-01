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Google из-за коронавируса перестал обновлять браузер Chrome

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Разработчики уходят на карантин.
Браузер Chrome пока обновляться не будет
Браузер Chrome пока обновляться не будет
ferra.ru

Браузер Google Chrome получил версию 80, но в ближайшее время обновляться не будет. Это коснется и разработки Chrome OS. Об этом сообщается в официальном Twitter команды Chrome Developers.

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“Из-за скорректированных графиков работы мы приостанавливаем предстоящие выпуски Chrome и Chrome OS. Наша цель - обеспечить стабильность, безопасность и надежность для всех, от кого они зависят. Мы определим приоритетность обновлений, связанных с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80. Оставайтесь с нами“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая.

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Теги: Google, Chrome, Chrome OS, Google Chrome
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