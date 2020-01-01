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Что такое резонанс: Эксперименты

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Что вы помните из школьного курса физики про резонанс?
Что такое резонанс: Эксперименты

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Что такое резонанс, как он возникает, и что такое колебательная система. Как резонанс работает в газах. Это все расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.

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Теги: видео, эксперименты
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