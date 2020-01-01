Как удалить аккаунт в Фейсбук

В соцсети есть несколько способов убрать всю информацию про вас, включая все записи, фотографии и видеоролики.

В чем отличия между деактивацией и полным удалением?

При деактивации аккаунта вы просто закрываете доступ к странице для всех. Причем все ваши записи будут недоступны для других. Восстановить все ваши записи можно будет в любой момент.

При удалении аккаунта никто, даже вы, не будете иметь доступ к своим загруженным материалам. Восстановить ваши данные не получится. Придется заводить новый аккаунт.

Просто выберите, какой способ подходит вам.

Первый способ — деактивация аккаунта

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При деактивации никто, кроме вас, не будет видеть ваши личные данные, включая видео и фотоматериалы, ваши статусы и воспоминания. Для этого нужно следовать этой инструкции.

Деактивировать аккаунт можно как с компьютера или ноутбука, так и со смартфона Android или iPhone.

Сначала инструкция для браузера на ПК.

Заходим на страницу. В правом верхнем углу нажмите на стрелочку и выберите Настройки. Откроется новая страница, где слева нужно выбрать Ваша информация на Facebook. Откроется еще одна страница. Самый нижний пункт будет называться Деактивация и удаление. Выбираем его. На новой странице вам предложат выбрать из двух вариантов: Деактивация аккаунта и Безвозвратное удаление аккаунта. Выбираем Деактивация аккаунта и нажимаем на Продолжить с отключением аккаунта. На следующей странице вам предложат ввести пароль, чтобы отключить аккаунт. Вводим пароль и жмем синюю кнопку Продолжить. Откроется еще одна страница с надписью: Вы уверены, что хотите деактивировать свой аккаунт? Здесь вы должны выбрать причину ухода. Выбираем из предложенных вариантов или напишите свою причину в специальном поле.

Внимание! Если вы администратор какой-либо страницы или группы, вам будет нужно выбрать нового администратора.

Даже при деактивации аккаунта вы все равно будете получать уведомления, если вас будут приглашать в группы. Будет доступен и Мессенджер для общения.

Деактивируем аккаунт на смартфоне

1. Заходим в Facebook на телефоне.

2. Жмем на полоски справа внизу и ищем в меню Настройки и конфиденциальность пункт Настройки.

3. Пролистываем страницу до пункта Ваша информация на Facebook и выбираем Управление аккаунтом.

4. Пункт будет называться Удаление аккаунта и информации. Жмем на него.



5. Тут выбираем Деактивация аккаунта. Затем нажимаем Продолжить с отключением аккаунта.



6. Откроется новое окно, в котором вам предложат ввести пароль, после чего нажимаем Продолжить.



7. Выберите причину, по которой вы удаляете свои данные и снова нажимаем Продолжить.

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8. Смотря какой вы выбрали вариант, соцсеть предложит вам решение возникшей проблемы. Если вы все еще хотите деактивировать аккаунт — жмите Продолжить.

9. Далее вам напомнят, если вы являетесь администратором какой-либо страницы или группы, что нужно назначить нового администратора. Также предложат продолжить пользоваться Мессенджером. Жмите Продолжить.

Все, ваш аккаунт деактивирован. Восстановить его можно абсолютно в любое время. Достаточно только ввести логин и пароль от аккаунта.

Второй способ — удаление аккаунта

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Снова предупреждаем: удаление аккаунта лишит вас возможности логиниться на других сайтах. Если вы ранее заходили на другие сайты при помощи своей учетной записи Facebook – при удалении аккаунта вы потеряете доступ к этим сайтам. Потому, если вы не уверены, что не пользовались авторизацией Facebook, лучше используйте деактивацию аккаунта, а не полное удаление.

Приступим к удалению на ПК через браузер.

1. Заходим на свою страницу в Фейсбук.

2. В правом верхнем углу выбираем стрелочку и жмем на Настройки.



3. Выбираем Ваша информация на Facebook.



4. Находим Деактивация и удаление. Жмем Посмотреть.

5. Теперь выбираем самый нижний вариант — Безвозвратное удаление аккаунта.



6. На следующей странице вы можете скачать всю свою информацию, включая все сообщения, фото и видео. Также здесь можно переназначить администраторов для групп, которыми вы управляли.



7. Если все уже сохранено, нажимайте Удалить аккаунт.

8. Появится окно Подтвердите безвозвратное удаление аккаунта. Выбираем Удалить аккаунт.

Удаление аккаунта в приложении на смартфоне

1. Зайдите в приложение на смартфоне.

2. Нажимаем на полоски, которые находятся в правом нижнем углу экрана и выбираем Настройки и конфиденциальность.



3. Выбираем Настройки.

4. На новой странице ищем Ваша информация на Facebook и нажимаем Управление аккаунтом.

4. Выберите Деактивация и удаление.



5. Далее жмем Удаление аккаунта и выберите Продолжить с удалением аккаунта.

6. На странице предложат сохранить ваши данные и переназначить администраторов для ваших групп. Если ничего из этого не нужно — жмете на Удалить аккаунт.



7. Откроется новая страница, где нужно будет ввести пароль и нажать Продолжить.



8. В последнем окне нужно выбрать Удалить аккаунт.

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Все, через 30 дней все ваши данные будут безвозвратно удалены из соцсети.

Если за это время вы передумаете, можете еще раз залогиниться на Фейсбуке и нажать Отменить удаление.

Нажатие на кнопке Подтвердить удаление сразу же удалит ваш аккаунт.