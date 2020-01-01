Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как удалить аккаунт в Фейсбук

Комментариев: 0
В соцсети есть несколько способов убрать всю информацию про вас, включая все записи, фотографии и видеоролики.
Как удалить аккаунт в Фейсбук

В чем отличия между деактивацией и  полным удалением?

При деактивации аккаунта вы просто закрываете доступ к странице для всех. Причем все ваши записи будут недоступны для других. Восстановить все ваши записи можно будет в любой момент. 

При удалении аккаунта никто, даже вы, не будете иметь доступ к своим загруженным материалам. Восстановить ваши данные не получится. Придется заводить новый аккаунт.

Просто выберите, какой способ подходит вам.

Первый способ — деактивация аккаунта

Читай также: Как удалить аккаунт Инстаграм - Инструкция

При деактивации никто, кроме вас, не будет видеть ваши личные данные, включая видео и фотоматериалы, ваши статусы и воспоминания. Для этого нужно следовать этой инструкции.

Деактивировать аккаунт можно как с компьютера или ноутбука, так и со смартфона Android или iPhone.

Сначала инструкция для браузера на ПК.

  1. Заходим на страницу.
  2. В правом верхнем углу нажмите на стрелочку и выберите Настройки.
  3. Откроется новая страница, где слева нужно выбрать Ваша информация на Facebook.
  4. Откроется еще одна страница. Самый нижний пункт будет называться Деактивация и удаление. Выбираем его. 
  5. На новой странице вам предложат выбрать из двух вариантов: Деактивация аккаунта и Безвозвратное удаление аккаунта.
  6. Выбираем Деактивация аккаунта и нажимаем на Продолжить с отключением аккаунта.
  7. На следующей странице вам предложат ввести пароль, чтобы отключить аккаунт. Вводим пароль и жмем синюю кнопку Продолжить.
  8. Откроется еще одна страница с надписью: Вы уверены, что хотите деактивировать свой аккаунт?
  9. Здесь вы должны выбрать причину ухода. Выбираем из предложенных вариантов или напишите свою причину в специальном поле.

Внимание! Если вы администратор какой-либо страницы или группы, вам будет нужно выбрать нового администратора.

 

Даже при деактивации аккаунта вы все равно будете получать уведомления, если вас будут приглашать в группы. Будет доступен и Мессенджер для общения. 

Деактивируем аккаунт на смартфоне

1. Заходим в Facebook на телефоне.
2. Жмем на полоски справа внизу и ищем в меню Настройки и конфиденциальность пункт Настройки.

3. Пролистываем страницу до пункта Ваша информация на Facebook и выбираем Управление аккаунтом.

4. Пункт будет называться Удаление аккаунта и информации. Жмем на него.


5. Тут выбираем Деактивация аккаунта. Затем нажимаем Продолжить с отключением аккаунта.


6. Откроется новое окно, в котором вам предложат ввести пароль, после чего нажимаем Продолжить


7. Выберите причину, по которой вы удаляете свои данные и снова нажимаем Продолжить.

Читай также: Как удалить страницу в Одноклассниках – решение

8. Смотря какой вы выбрали вариант, соцсеть предложит вам решение возникшей проблемы. Если вы все еще хотите деактивировать аккаунт — жмите Продолжить.
9. Далее вам напомнят, если вы являетесь администратором какой-либо страницы или группы, что нужно назначить нового администратора. Также предложат продолжить пользоваться Мессенджером. Жмите Продолжить.

Все, ваш аккаунт деактивирован. Восстановить его можно абсолютно в любое время. Достаточно только ввести логин и пароль от аккаунта.

Второй способ — удаление аккаунта

Читай также: Как удалить страницу ВКонтакте

Снова предупреждаем: удаление аккаунта лишит вас возможности логиниться на других сайтах. Если вы ранее заходили на другие сайты при помощи своей учетной записи Facebook – при удалении аккаунта вы потеряете доступ к этим сайтам. Потому, если вы не уверены, что не пользовались авторизацией Facebook, лучше используйте деактивацию аккаунта, а не полное удаление.

Приступим к удалению на ПК через браузер.

1. Заходим на свою страницу в Фейсбук.
2. В правом верхнем углу выбираем стрелочку и жмем на Настройки


3. Выбираем Ваша информация на Facebook.


4. Находим Деактивация и удаление. Жмем Посмотреть.
5. Теперь выбираем самый нижний вариант — Безвозвратное удаление аккаунта.


6. На следующей странице вы можете скачать всю свою информацию, включая все сообщения, фото и видео. Также здесь можно переназначить администраторов для групп, которыми вы управляли.


7. Если все уже сохранено, нажимайте Удалить аккаунт.
8. Появится окно Подтвердите безвозвратное удаление аккаунта. Выбираем Удалить аккаунт.

Удаление аккаунта в приложении на смартфоне

1. Зайдите в приложение на смартфоне.
2. Нажимаем на полоски, которые находятся в правом нижнем углу экрана и выбираем Настройки и конфиденциальность.


3. Выбираем Настройки.
4. На новой странице ищем Ваша информация на Facebook и нажимаем Управление аккаунтом.
4. Выберите Деактивация и удаление


5. Далее жмем Удаление аккаунта и выберите Продолжить с удалением аккаунта.
6. На странице предложат сохранить ваши данные и переназначить администраторов для ваших групп. Если ничего из этого не нужно — жмете на Удалить аккаунт


7. Откроется новая страница, где нужно будет ввести пароль и нажать Продолжить.


8. В последнем окне нужно выбрать Удалить аккаунт.

Читай также: Как удалить Avast c компьютера (ВИДЕО)

Все, через 30 дней все ваши данные будут безвозвратно удалены из соцсети.

Если за это время вы передумаете, можете еще раз залогиниться на Фейсбуке и нажать Отменить удаление

Нажатие на кнопке Подтвердить удаление сразу же удалит ваш аккаунт.

Поделись:
Теги: Facebook, аккаунт, соцсеть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь