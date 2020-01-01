Первый робот-певец отправится в концертный тур

Робот не только поет, но и пишет себе песни, а также играет на музыкальных инструментах.

Shimon, робот, играющий на маримбе, приобрел новые навыки: он поет, немного танцует, пишет тексты, он даже может сочинять некоторые мелодии. Теперь он отправляется в гастрольный тур в поддержку нового альбома - как и любой другой музыкант.

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В новом альбоме будут 10 песен, которые робот написал со своим создателем, профессором Гилом Вайнбергом. Альбом появится на Spotify позже этой весной.

Вайнберг выбирает тему, например, космос, а Шимон пишет текст на эту тему. Вайнберг затем сочиняет мелодии, а Shimon может также сгенерировать некоторые мелодии для использования Вайнбергом, когда он собирает композицию. Затем с группой музыкантов-людей Shimon будет играть песни и петь.

"Я всегда хотел писать песни, но я просто не могу писать слова. Я джазовый музыкант", - сказал Вайнберг. "Я впервые написал песню, потому что у меня было вдохновение: у меня был Shimon, который писал для меня текст".

Вайнберг и его ученики обучили робота наборам данных из 50000 текстов из джаза, прог-рока и хип-хопа. Затем Шимон использует глубокое обучение, класс алгоритмов машинного обучения, чтобы генерировать свои собственные слова.

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"Есть много систем, которые используют глубокое обучение, но тексты разные", - сказал Ричард Савери, доктор философии третьего курса. студент, который работал с Shimon в течение прошлого года над его написанием песен. "Способ, которым семантическое значение движется через лирику, отличается. Кроме того, рифма и ритм, очевидно, очень важны для лирики, но это не так, как в других генераторах текста. Таким образом, мы используем глубокое обучение для создания текстов, но это также сочетается с семантическими знаниями".

Когда Shimon поет свои песни, он действительно поет с уникальным голосом, созданным сотрудниками Университета Помпеу Фабра в Барселоне. Они использовали машинное обучение для развития голоса и обучили его сотням песен.

Shimon, Вайнберг и вся группа сейчас строят расписание гастролей с целью донести свою уникальную смесь музыки, созданной роботами и людьми, большему количеству людей.

Посмотри на клип робота:

Напомним, ранее сообщалось, что робота обучили приносить пиво из холодильника.