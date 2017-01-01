Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Робот научился одевать людей вслепую

Комментариев: 0
Для ориентации робот учитывает натяжение ткани.
Робот научился одевать людей вслепую

Инженеры Технологического института Джорджии создали робота, который при помощи искусственного интеллекта научился накидывать на человека больничную робу. Для этого машине не нужны камеры — она ориентируется на силу натяжения ткани.

Читай также: Испытания четырехметрового боевого робота показали на видео

Кодовое название автомата — PR2. По замыслу создателей, однажды он поступит на службу в больницы и хосписы для помощи пациентам, но сейчас робот только учится. Чтобы ускорить процесс обучения, специалисты смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как ИИ натягивает халат. Среди них — безошибочные движения и грубые ошибки. Основываясь на этих образцах, алгоритм научился соизмерять силу во время процедуры.

Доктор Заккори Эриксон (Zackory Erickson), курирующий исследование, поделился подробностями:

Читай также: Красиво до ужаса: Жутко реалистичный танец робота

"Люди изучают навыки путем проб и ошибок. Мы предоставили PR2 такую же возможность. Проводить тысячи испытаний на человеке было бы опасно и чрезвычайно утомительно. Однако всего один день изучения симуляций дал роботу представление о том, что чувствует человек, когда одевается".

Вместе с тем робот учится предсказывать последствия своих действий. Он прогнозирует пятую часть секунды, чтобы понять, как его манипуляции отразятся на человеке. По словам исследователей, меньшее время увеличивало количество ошибок. Сейчас для того, чтобы натянуть один рукав халата, ИИ требуется десять секунд. Специалисты уверяют, что в ближайшем будущем время сократится, а машина овладеет всем процессом переодевания.

Робот научился одевать людей вслепую
0:00 / 01:19

Поделись:
Теги: робот, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь