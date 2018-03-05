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Испытания четырехметрового боевого робота показали на видео

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Робот управляется оператором и пилотом.
Гигантский боевой робот
Гигантский боевой робот

Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, который создает южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. 

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В ролике показано, что робот способен пройти несколько метров со страховкой. Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится в отдельном помещении. Пилоту лишь доступно управление "руками" машины.

Method-2 представлен в декабре 2016 года. Его высота составляет четыре метра, а вес - 1,6 тонны. Дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов Призрак в доспехах, Трансформеры 4 и Терминатор: Генезис. Стоимость машины оценивается в $100 млн.

В США испытали четырехметрового боевого робота
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Теги: робот, видео
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гость  (аноним)  05.03.2018, 12:27
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гость
Сука! А сделать робота-хирурга, робота для уборки мусора, робота-садовника для восстановления лесов??!
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ ЗЕМЛИ! ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛНОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ!
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