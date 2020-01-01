Какой уровень радиации нас окружает: Эксперименты
Поднимаясь высоко над землей с помощью дозиметра-радиометра можно зафиксировать значительное повышение уровня радиации. Чем выше поднимаемся мы - тем выше и уровень радиации вокруг нас.
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Причиной этого являются так называемые космические лучи. Это поток элементарных частицы и ядер атомов, летящих в нас от солнца и других радиоактивных светил из глубин космоса.
Большинство частиц задерживаются магнитным полем Земли. Частицы с высокой энергией способны его преодолеть, но когда они долетают до плотных слоев атмосферы, то неминуемо сталкиваются с молекулами газов, разрушая их ядра. Это приводит к каскадному процессу, в котором участвуют все ныне известные элементарные частицы, такие как протоны, нейтроны, мезоны, электроны, а также γ-кванты и нейтрино.
Короче, весь этот элементарный суп можно зафиксировать с помощью дозиметра. Этим и будет заниматься блогер из Огненное ТВ.
Напомним, ранее блогеры показали, что реально спасает от радиации.
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