Какой уровень радиации нас окружает: Эксперименты

Вы знали, что чем выше мы поднимаемся, то тем больше уровень радиации?

Поднимаясь высоко над землей с помощью дозиметра-радиометра можно зафиксировать значительное повышение уровня радиации. Чем выше поднимаемся мы - тем выше и уровень радиации вокруг нас.

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Причиной этого являются так называемые космические лучи. Это поток элементарных частицы и ядер атомов, летящих в нас от солнца и других радиоактивных светил из глубин космоса.

Большинство частиц задерживаются магнитным полем Земли. Частицы с высокой энергией способны его преодолеть, но когда они долетают до плотных слоев атмосферы, то неминуемо сталкиваются с молекулами газов, разрушая их ядра. Это приводит к каскадному процессу, в котором участвуют все ныне известные элементарные частицы, такие как протоны, нейтроны, мезоны, электроны, а также γ-кванты и нейтрино.

Короче, весь этот элементарный суп можно зафиксировать с помощью дозиметра. Этим и будет заниматься блогер из Огненное ТВ.

Напомним, ранее блогеры показали, что реально спасает от радиации.