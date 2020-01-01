Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тима Кука домогались: Apple добилась судебного запрета

Комментариев: 0
Временный судебный запрет выписали за преследование главы Apple.
Apple добилась запрета на приближение к Тиму Куку
Apple добилась запрета на приближение к Тиму Куку
EPA/UPG

Apple подала временный судебный запрет против человека, который, по ее словам, преследует генерального директора Тима Кука и других членов исполнительной команды Apple.

Читай также: 7 неизвестных фактов о главе Apple Тиме Куке

Судебные иски, которые впервые были обнаружены Дейвом Гершгорном из OneZero, утверждают, что человек по имени Ракеш Шарма выступил с угрозами против Apple и Кука, в том числе оставил угрожающие голосовые сообщения, размещал сексуальные фотографии в Твиттере и помечал Кука, а также дважды пытался проникнуть в дом генерального директора в Пало-Альто. Однажды Шарма попытался доставить Куку цветы и шампанское, согласно показаниям Уильяма Бернса, специалиста по глобальной безопасности Apple, который был включен в судебный процесс.

Иск, который был подан в Верховный суд округа Санта-Клара, запрашивает защиту Бернса, а также других членов исполнительной команды безопасности Apple. Суд удовлетворил ходатайство частично, но только для защиты Кука - Шарма получил приказ держаться подальше от резиденции Кука и Apple Park, но суд отклонил ходатайство о запрете Шарме посещать любые другие торговые точки Apple или дома других руководителей Apple.

Читай также: Голубое «яблоко»: Глава Apple признался в нетрадиционной ориентации

Срок действия временного судебного запрета истекает 3 марта, когда назначено слушание.

Ни адвокат Apple, ни представитель компании сразу не ответили на запрос Business Insider о предоставлении комментариев по поводу запретительного приказа.

Напомним, ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple уволился из-за конфликта с Тимом Куком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Тим Кук, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь