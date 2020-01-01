Тима Кука домогались: Apple добилась судебного запрета

Временный судебный запрет выписали за преследование главы Apple.

Apple подала временный судебный запрет против человека, который, по ее словам, преследует генерального директора Тима Кука и других членов исполнительной команды Apple.

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Судебные иски, которые впервые были обнаружены Дейвом Гершгорном из OneZero, утверждают, что человек по имени Ракеш Шарма выступил с угрозами против Apple и Кука, в том числе оставил угрожающие голосовые сообщения, размещал сексуальные фотографии в Твиттере и помечал Кука, а также дважды пытался проникнуть в дом генерального директора в Пало-Альто. Однажды Шарма попытался доставить Куку цветы и шампанское, согласно показаниям Уильяма Бернса, специалиста по глобальной безопасности Apple, который был включен в судебный процесс.

Иск, который был подан в Верховный суд округа Санта-Клара, запрашивает защиту Бернса, а также других членов исполнительной команды безопасности Apple. Суд удовлетворил ходатайство частично, но только для защиты Кука - Шарма получил приказ держаться подальше от резиденции Кука и Apple Park, но суд отклонил ходатайство о запрете Шарме посещать любые другие торговые точки Apple или дома других руководителей Apple.

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Срок действия временного судебного запрета истекает 3 марта, когда назначено слушание.

Ни адвокат Apple, ни представитель компании сразу не ответили на запрос Business Insider о предоставлении комментариев по поводу запретительного приказа.

Напомним, ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple уволился из-за конфликта с Тимом Куком.