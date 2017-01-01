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Главный дизайнер Apple уволился из-за конфликта с Тимом Куком

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Джони Айв недоволен, что Кук слишком мало уделяет времени продуктам.
Джонни Айв показывает продукцию Тиму Куку после презентации
Джонни Айв показывает продукцию Тиму Куку после презентации
EPA/UPG

В конце прошлой недели главный дизайнер компании Apple Джони Айв объявил о том, что покидает компанию, лицо которой он создавал последние три десятка лет. Издание The Wall Street Journal опубликовало некоторую подноготную ухода Айва из компании. В частности, последние годы он был разочарован тем, как «размылась магия продукта», созданная гениальным CEO и дизайнером Apple.

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По данным издания, Айв был удручен тем, что Тим Кук проявлял мало интереса к процессу разработки продукта. Этим объясняется тот факт, что глава Apple иногда лишь после презентации впервые вживую видел продукт. Например, как на фото, иллюстрирующем эту новость.

К тому же Джони Айву не нравилось, что совет директоров Apple заполнили люди, которые не были связаны с основной деятельностью компании. Дизайнер был не согласен с некоторыми из них в плане позиционирования Apple Watch. Он хотел, чтобы часы продавались как модный аксессуар, а не дополнение к iPhone.

Из материала WSJ становится известно, что Apple будет платить новой фирме Джони Айва LoveFrom миллионы долларов за то, чтобы она продолжила разрабатывать дизайн будущих продуктов для компании.

Напомним, ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple создал кольцо из цельного бриллианта.

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Теги: Джони Айв, Apple, Тим Кук
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