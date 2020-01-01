Photoshop отметил 30-летие запуском новых возможностей редактирования

На мобильной и десктопной версиях появились новые функции.

Photoshop от Adobe празднует свое 30-летие. За это время приложение стало синонимом редактирования фотографий. И сегодня Adobe объявила о ряде обновлений для мобильной и десктопной версий Photoshop.

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Новшеством является добавление инструмента “Выбор объектов“ в Photoshop на iPad. Не секрет, что оригинальное приложение для iPad не было популярным среди пользователей, поскольку в нем отсутствовало множество функций, которые пользователи Photoshop хотели видеть на мобильных устройствах. С тех пор компания внесла несколько изменений в приложение и объяснила некоторые из своих решений более подробно. Сегодня, отмечает Adobe, 50% обзоров дают приложению пять звезд, а приложение было загружено более 1 миллиона раз с ноября 2019 года.

С помощью инструмента “Выбор объекта“, который впервые анонсировался для настольной версии три месяца назад, Adobe предлагает выбирать и манипулировать одним или несколькими объектами в сложных сценах. Используя технологию Sensei AI компании, она дает пользователям больший контроль над процессом выбора, даже если вы только рисуете грубый контур вокруг области, которую вы пытаетесь выбрать.

Также на iPad появились новые элементы управления для набора текста. На данный момент это означает отслеживание, ведение и масштабирование, а также параметры форматирования, такие как все заглавные буквы, заглавные буквы, верхний индекс и нижний индекс.

Эффект боке теперь более реалистичный adobe

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В версии для компьютеров Adobe вносит улучшения для работы с содержимым в приложении, а также значительно улучшенную функцию размытия линз, которая имитирует эффект боке при съемке изображения с малой глубиной резкости. Ранее функция размытия линз выглядела несколько нереально, с острыми краями вокруг не сфокусированных объектов на переднем плане. Теперь алгоритм работает на графическом процессоре, делая его намного мягче, а объекты переднего плана выглядят гораздо более реалистично.

Можно делать сразу несколько заливок adobe

Что касается улучшенного рабочего пространства с учетом содержания, Adobe отмечает, что теперь вы можете делать несколько выборок и применять несколько заливок одновременно. Это не совсем новая функция, но это приятное улучшение рабочего процесса для тех, кто часто использует этот инструмент.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели Photoshop выпустили приложение для улучшения снимков.