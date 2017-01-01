Создатели Photoshop выпустили приложение для улучшения снимков

Теперь добавлять эффекты можно сразу в камере.

Спустя месяц после анонса компания Adobe начала тестирование нового приложения Photoshop Camera. Оно позиционируется как камера со встроенным «фотошопом» и позволяет в одно касание получить снимки, которые будто прошли профессиональную обработку в графическом редакторе.

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Photoshop Camera предлагает огромное количество встроенных и загружаемых эффектов и фильтров для обработки снимков. За их применение отвечает специально обученная нейронная сеть. ИИ умеет также самостоятельно определять объекты в кадре и предлагать подходящие эффекты к каждой конкретной сцене.

Пока что далеко не все фильтры и эффекты работают корректно. Особенно улучшения требует точность определения краёв объектов. Впрочем, даже сейчас приложение позволяет получить необычные кадры.

Photoshop Camera пока что находится на стадии тестирования, поэтому работает не идеально даже на флагманских устройствах, подтормаживая и сильно нагревая их. Список официально поддерживаемых устройств пока что весьма скромен:

Google Pixel3 / XL

Google Pixel4 / XL

Samsung Galaxy S9 / S9+

Samsung Galaxy S10 / S10+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note10 / 10+

Впрочем, все желающие могут попробовать скачать APK-файл и оценить работу приложения на своём смартфоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Photoshop научился сам добавлять отсутствующие детали фотографии.