SpaceX отправит на орбиту космических туристов

Туристы полетят на космическом корабле Crew Dragon.

Частная космическая компания, основанная миллиардером Илоном Маском, подписала соглашение с американской космической туристической компанией Space Adventures о запуске до четырех пассажиров на борту космической капсулы Crew Dragon. Миссия продлится до пяти дней и может начаться уже в конце 2021 года, сообщили представители Space Adventures.

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"Эта историческая миссия проложит путь к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают об этом, и мы рады работать с командой Space Adventures в этой миссии", - заявил президент SpaceX и главный операционный директор Гвинн Шотвелл в заявлении Space Adventures.

В соответствии с соглашением, Space Adventures будет использовать ракету SpaceX Falcon 9 и корабль Crew Dragon для полета до четырех пассажиров на околоземную орбиту. Туристы не побывают на Международной космической станции. Вместо этого они останутся на орбите в свободно летающем космическом корабле.

"Это даст возможность четырем людям получить возможность побить мировой рекорд высоты полета для космического полета частных лиц и увидеть планету Земля так, как никто не делал со времен программы Gemini", - говорится в заявлении представителей Space Adventures. Для сравнения, космическая станция вращается вокруг Земли на средней высоте около 400 километров.

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"Уважая наши объединенные истории, эта миссия Дракона особым опытом и уникальной возможностью, способной достичь вдвое большей высоты, чем любая предыдущая миссия гражданского астронавта или посетителя космической станции", - сказал Эрик Андерсон, председатель Space Adventures. в заявлении.

На сегодняшний день Space Adventures организовала восемь орбитальных полетов на Международную космическую станцию ​​для семи состоятельных клиентов: Деннис Тито в 2001 году; южноафриканский предприниматель Марк Шаттлворт в 2002 году; американские предприниматели Грег Олсен в 2005 году и Ануше Ансари в 2006 году; соучредитель Microsoft Чарльз Симони (дважды) в 2007 и 2009 годах; разработчик компьютерных игр Ричард Гэрриот в 2008 году; и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет создать еще одну компанию для глобального интернета.