Илон Маск хочет создать еще одну компанию

Подразделение SpaceX хотят сделать отдельной компанией и вывести на IP.

SpaceX Илона Маска планирует развернуть и провести публичное размещение своего космического интернет-провайдер Starlink, что даст инвесторам возможность совершить одну из самых многообещающих операций в рамках компании с ограниченной ответственностью.

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Компания Space Exploration Technologies Corp. уже запустила более 240 спутников для создания Starlink, которая этим летом начнет предоставлять интернет-услуги клиентам из космоса, заявил президент Гвинн Шотвелл в четверг на мероприятии для частного инвестора, организованном JPMorgan Chase & Co. в Майами.

"В настоящее время мы являемся частной компанией, но Starlink - это тот вид бизнеса, который мы можем развивать, - сказал Шотвелл, главный операционный директор SpaceX. "Эта конкретная часть является элементом бизнеса, который мы, вероятно, раскрутим и обнародуем".

На тот момент у инвесторов было ограниченное количество способов владеть частью SpaceX, которая стала одной из наиболее высоко ценимых венчурных компаний в США, доминируя в коммерческой ракетной промышленности. Он доставляет спутники на орбиту для клиентов, в том числе военных США, доставляет грузы на Международную космическую станцию ​​и планирует начать полеты астронавтов НАСА и космических туристов в ближайшее время.

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Но ракетостроительный бизнес остается конкурентоспособным и жестким. Starlink и ее способность предоставлять высокоскоростной интернет по всему миру помогли частным инвесторам в SpaceX оправдать оценку в 33 миллиарда долларов. Маск уже давно утверждал, что родительская компания вряд ли станет публичной, пока не будет регулярно переправлять людей на Марс.

SpaceX - один из немногих игроков, которые хотят создать космическую интернет-систему, которая может обслуживать людей, желающих получить доступ к сети. Starlink будет передавать относительно высокоскоростные данные из своей сети спутников, вращающихся вокруг Земли.

Прямо сейчас SpaceX может охватывать только более высокие широты, но к концу года ожидается глобальное покрытие, сказал Шотвелл на конференции. Такая услуга, по сути, превратит SpaceX в телекоммуникационную компанию, которая также имеет ракетный бизнес.

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"Это превратит SpaceX в компанию, которая предоставляет услуги потребителям, что нас очень радует", - сказал Шотвелл. Компания запускает около 60 спутников одновременно на орбиту, и еще четыре запуска нужно, чтобы получить глобальный охват. Шотвелл сказал, что обслуживание будет "дешевле, чем вы платите сейчас, и примерно в 5-10 раз быстрее, чем вы получаете".

IPO, скорее всего, будет приветствоваться некоторыми сотрудниками SpaceX и инвесторами. Маск не хотел делать SpaceX публичной компанией и раскрывать детали финансовых результатов. Это привело к тому, что сотрудники имели ценные бумаги, которые они, как правило, могут продавать только во время ограниченного числа частных сделок. IPO для Starlink может также позволить его давним покровителям получать прибыль от своих инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал посадить ракету на Луну в 2022 году.