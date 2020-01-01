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Не верь соцсетям: Блогер обманула всех фейковым отдыхом на Бали

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Блогер показала, как легко обмануть пользователей бюджетным способом.
Пользователей легко обмануть простой фотографией
Пользователей легко обмануть простой фотографией
instagram

Блогер Наталья Тейлор обманула своих подписчиков, заставив их поверить, что она проводит роскошный тропический отдых на Бали, но на самом деле она просто поехала в IKEA. Одетая в ярко-розовое платье, она и фотограф провели подпольную фотосессию в модельных залах супермаркета.

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Несмотря на многочисленные намеки, которые она оставила на фотографиях - на одной даже была бирка, на которой буквально написано IKEA, - Наталья успешно обманула своих подписчиков.

"На самом деле - это не ложь, это просто не та жизнь, которой вы думаете, что я живу", - сказала она, когда один из подписчиков позавидовал ей, что она живет так роскошно.

Это не первый раз, когда кто-то подделывает отпуск, чтобы сделать заявление. Ютуберы обманывали своих фанатов, пытаясь показать им, какими могут быть фальшивые социальные медиа, какими бы подлинными они ни казались.

Точно так же Наталья хочет, чтобы все знали, что все не так, как кажется.

"Не верь всему, что видишь в интернете", - сказала она.

Также блогер показала, как снимала фото для соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как соцсети влияют на довольство детей жизнью.

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Теги: Instagram, фейк, соцсети
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