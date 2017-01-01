Нейросети научились делать убедительные фейк-новости

Вашингтонский университет и Институт Аллена, изучающий искусственный интеллект, создали нейросеть для написания заведомо ложных новостей.

Как сообщает Wall Street Journal, искусственный интеллект использовал материалы издания для генерации новости о создании в США компании для добычи полезных ископаемых на Луне. Авторы проекта подчеркнули, что наличие в интернете большого количества самой разной информации только помогает в создании фейк-ньюс.

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При этом учёные отмечают, что существуют способы отличить фейк-ньюс от настоящих новостей. Помимо того, что авторы ложных сообщений ссылаются на несуществующих экспертов из несуществующих организаций, используют несуществующие термины и названия, отличить сгенерированный нейросетью текст можно по стилистическим и грамматическим ошибкам, а также смысловым и логическим недоработкам в структуре текста.

В будущем, как считают специалисты, сгенерированные искусственным интеллектом фейк-ньюс будут активно использоваться для дезинформации и пропаганды за счёт дешевизны и простоты создания таких ложных публикаций. При этом тексты созданной учёными нейросети не публиковались и использовались только для исследования и оценки работы искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Google объявил войну сайтам с фейковыми новостями.