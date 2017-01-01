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Нейросети научились делать убедительные фейк-новости

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Вашингтонский университет и Институт Аллена, изучающий искусственный интеллект, создали нейросеть для написания заведомо ложных новостей.
Фейковые новости скоро станут неотличимы от настоящих
Фейковые новости скоро станут неотличимы от настоящих
CIO East Africa

Как сообщает Wall Street Journal, искусственный интеллект использовал материалы издания для генерации новости о создании в США компании для добычи полезных ископаемых на Луне. Авторы проекта подчеркнули, что наличие в интернете большого количества самой разной информации только помогает в создании фейк-ньюс.

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При этом учёные отмечают, что существуют способы отличить фейк-ньюс от настоящих новостей. Помимо того, что авторы ложных сообщений ссылаются на несуществующих экспертов из несуществующих организаций, используют несуществующие термины и названия, отличить сгенерированный нейросетью текст можно по стилистическим и грамматическим ошибкам, а также смысловым и логическим недоработкам в структуре текста.

В будущем, как считают специалисты, сгенерированные искусственным интеллектом фейк-ньюс будут активно использоваться для дезинформации и пропаганды за счёт дешевизны и простоты создания таких ложных публикаций. При этом тексты созданной учёными нейросети не публиковались и использовались только для исследования и оценки работы искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Google объявил войну сайтам с фейковыми новостями.

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Теги: фейк, новости, нейросеть
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