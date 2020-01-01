Искусственный интеллект будет исправлять статьи в Википедии

Система автоматически проверит устаревшие данные и противоречивые факты.

Исследователи из MIT разработали систему, которая может автоматически обновлять устаревшие и фактически противоречивые данные в статьях Википедии.

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Автоматизированный инструмент способен сэкономить время, затрачиваемое реальными редакторами, за счет точной замены информации в предложениях с сохранением человеческого речи и грамматики.

Исследователи использовали две разные базы данных, содержащие структурированные предложения и соответствующие предложения Википедии, для обучения системы ИИ. В результате теперь он может идентифицировать избыточную информацию, а затем переписать ее без особого вмешательства человека.

Исследователи считают, что этот инструмент поможет редакторам сэкономить много времени и усилий при поиске неверной или устаревшей информации. Дарш Шах, аспирант Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (CSAIL) и один из ведущих авторов этого, сказал: “В статьях Википедии постоянно требуется так много обновлений. Было бы полезно автоматически изменять точные части статей, практически без вмешательства человека“.

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Он добавил: “Вместо того, чтобы сотни людей работали над модификацией каждой статьи в Википедии, вам понадобятся только несколько, потому что модель помогает или делает это автоматически“.

Хотя есть и другие боты, которые следят за изменениями в Википедии, они специфичны для конкретной задачи, например, сбрасывают релевантную информацию в предустановленный шаблон или смягчают вандализм, но новый гораздо более компетентен.

Хотя этот инструмент превосходит другие ИИ-редакторы, он еще не готов к развертыванию. Независимые редакторы-люди дали ему четыре из пяти баллов за точность и три с половиной из пяти за грамматическую точность.

Учитывая его эффективность в выявлении неверных данных и возможности заменить их фактически правильной и беспристрастной информацией, это делает его идеальным инструментом для помощи редакторам и пресечения поддельных новостей.

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