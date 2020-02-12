ТОП-5 космических аппаратов

В этом году исполняется 30 лет с момента запуска космического телескопа Хаббл. Давайте вспомним самые значимые запуски космических аппаратов.

Технология, которая помогла Юрию Гагарину достичь верхних слоев атмосферы Земли в 1961 году, стала одним из крупнейших технологических достижений в истории человечества. Однако с тех пор космические корабли развивались стремительно, настолько, что мы сейчас готовимся отправлять астронавтов на Марс и запускать орбитальные аппараты для изучения полюсов Солнца. Чтобы отметить, как далеко человечество зашло в этой гонке, мы составили список самых впечатляющих космических аппаратов в нашей истории.

Восток-1

Восток-1 Ferra.ru

Было бы преступно начинать список самых влиятельных космических кораблей, не упоминая корабль, с которого все началось. Запущенный в апреле 1961 года «Восток-1» проложил путь к космическим путешествиям, когда Юрий Гагарин совершил полет на капсуле «Восток-3КА» для единственного витка вокруг Земли. Его путешествие длилось около 108 минут, прежде чем спуститься с парашютом на землю.

(МКС) Международная космическая станция

МКС wikipedia.org

Читай также: Китайский космический аппарат облетел Луну и приземлился через неделю

Международная космическая станция, возможно, является одним из самых впечатляющих космических кораблей, которые покидали поверхность Земли и достигали космоса. На строительство космической станции стоимостью 150 миллиардов долларов ушло более 20 лет, и она предоставила ученым и исследователям бесценную информацию о Земле, космосе и пространстве, которое окружает нас. На протяжении более двух десятилетий российские, европейские, американские и японские астронавты называли станцию ​​домом и доказывали, что, хотя здесь, на Земле, где может быть бесконечный конфликт, мы можем собраться вместе, чтобы осуществить открытия, которые буквально находятся вне этого мира.

Телескоп Хаббл

Телескоп Хаббл NASA

Запущенный 25 апреля 1990 года на борту космического корабля “Шаттл Дискавери“ космический телескоп “Хаббл“ проводит дни на орбите 547 километров над Землей. В течение 29 лет в космосе телескоп Хаббл помог исследователям раскрыть тайны космоса, такие как открытие двух лун Плутона, Гидры и Никс, создание трехмерной карты темной материи и помощь в понимании скорости, с которой расширяется Вселенная.

Солнечный зонд Parker

Зонд Паркер NASA

Читай также: Компьютерный сбой сорвал программу исследований Юпитера космическим аппаратом Juno

Существует древний греческий миф, рассказывающий историю о том, что Икар летел, чтобы достичь Солнца, и воск его крыльев растаял. Хорошо, что ученые не уделяют слишком много внимания старым мифам, иначе у нас не будет рекордного солнечного зонда Parker. Основная цель космического зонда Parker - отслеживать поток энергии и понимать нагрев солнечной короны. Это будет достигнуто за счет максимально возможного приближения к Солнцу, а точнее 6,9 миллиона километров (9,86 радиуса Солнца). Ожидается, что Solar Park Probe завершит свою миссию к 2026 году.

Аполлон 11

Миссия Аполлон 11 NASA

Ни один список космических полетов не будет полным без упоминания об Аполлоне 11 и его новаторской миссии на Луну в июле 1969 года. Аполлон 11 и его лунный модуль представляют собой первую пилотируемую миссию, которая успешно села на Луну, с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Их следы все еще запечатлены на поверхности Луны и по сей день. Приземление было настолько важным моментом для человечества в целом, что оно транслировалось в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру в то время, когда телевизоры были еще относительно новой технологией. Аполлон-11 и его миссия до сих пор считаются одним из самых важных моментов в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили аппарат, пропавший 12 лет назад.