Для похорон на Марсе создали погребальный костюм

Ученый и модельер объединились, чтобы решить одну из менее обсуждаемых проблем, стоящих перед будущими колонистами Марса: что делать с телами своих погибших спутников.

Как будут хоронить на Марсе space.com

Биоинженер Джей Джей Гастингс и модельер Пиа Интерланди разделили свой "марсианский проект смерти" на две части. Первый - это одежда, которая может служить частью ритуала, который даст колонистам возможность похоронить своего компаньона. Эдакий марсианский саван.

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Для этого пара создала многослойную биоразлагаемую одежду из шелка, которую Гастингс продемонстрировал на похожей на Марс среде обитания вблизи вулкана Мауна-Лоа на Гавайях.

Вторая часть проекта нацелена на переработку трупов. Эта система будет превращать тело умершего в компост, чтобы можно было использовать его удобрения растений. Это может показаться ужасным, но, учитывая нехватку ресурсов на Марсе, для колонистов было бы разумно использовать тело после ритуала похорон.

Тем не менее, Гастингс и Интерланди после разработки системы могут использовать ее и на Земле, для так называемых "зеленых захоронений".

Напомним, ранее был представлен подробный план колонизации Марса.