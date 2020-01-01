Китайские компании создадут замену Google Play

Сразу четыре компании хотят составить конкуренцию Google.

Четыре компании объединились для создания магазина приложений ilenta.com

Китайские компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая, позволяющую одновременно загружать приложения во все свои магазины приложений. Аналитики считают, что это призвано бросить вызов доминированию магазина Google Play.

Читай также: Google показал новинки и рассказал о будущем Android

Платформа призвана облегчить разработчикам игр, музыки и фильмов продвижение своих приложений на зарубежных рынках.

Источники сообщили, что GDSA изначально планировалось запустить в марте, хотя пока не ясно, как на это повлияет недавняя вспышка коронавируса.

Прототип веб-сайта говорит, что платформа первоначально будет охватывать девять "регионов", включая Индию, Индонезию и Россию.

Oppo и Vivo принадлежат китайскому производителю BBK Electronics. Все четыре компании отказались комментировать эту новость.

Напомним, ранее сообщалось, что Android начнет блокировать установку приложений не из Google Play.