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Android начнет блокировать установку приложений не из Google Play

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Пока что функция блокировки работает в бета-версии системы защиты.
В Android тестируется блокировка приложений
В Android тестируется блокировка приложений
cybercalm.org

Операционная система Android всегда отличалась своей открытостью и возможностью установки приложений из любых источников. Пользователи не ограничены магазином Google Play и вольны скачивать и устанавливать любые APK-файлы. Пока это так, но вскоре всё может измениться.

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Портал 9to5Google сообщает, что в свежей бета-версии системы защиты Advanced Protection для Google Play появились упоминания блокировки подозрительных программ. В пример приводятся следующие комментарии кода:

«для дополнительной безопасности Advanced Protection не позволит использовать приложения, загруженные не из магазина Google Play»; «приложение заблокировано Advanced Protection».

Обнаружившие это разработчики отметили, что Google Play вполне может запретить пользователям устанавливать сторонние программы. Такая защита может быть применена на устройствах, в которых есть хотя бы одна учётная запись с Advanced Protection.

Пока речь идёт только о бета-версии, поэтому поводов для паники нет — эти изменения могут не перекочевать в финальный вариант системы защиты магазина. Впрочем, даже если это случится, Google наверняка оставит возможность установки ПО после сканирования через Play Protect, на свой страх и риск.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал новинки и рассказал о будущем Android.

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Теги: Google, Play Market
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