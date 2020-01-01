Отливаем меч Ведьмака из алюминия: Эксперименты
Для выплавки использовались старые технологии.
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На канале TimOn ChaveS появился новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он выплавил из алюминия меч Ведьмака из одноименного сериала. Блогер повторил все: от деревянной заготовки до древней выплавки.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.
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