Отливаем меч Ведьмака из алюминия: Эксперименты

Для выплавки использовались старые технологии.

Читай также: Что будет, если неделю есть только фастфуд? Эксперименты

На канале TimOn ChaveS появился новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он выплавил из алюминия меч Ведьмака из одноименного сериала. Блогер повторил все: от деревянной заготовки до древней выплавки.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.