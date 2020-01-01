Смартфоны и кашель: Названы основные источники заражения коронавирусом

Грязь на смартфонах отлично прячет вирусы.

В Китае дали советы по коронавирусу EPA/UPG

Китайские ученые рассказали об основных способах, которыми передается коронавирус. Чжан Любо, главный эксперт по дезинфекции в китайских центрах по контролю и профилактике заболеваний, назвал эти способы.

Читай также: Коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc

На первом месте - кашель и чихание. Коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, потому следует быть осторожными при общении с возможным носителем заразы.

Второе место - контакт с больным. Это прикосновения, пожимание руки или другие телесные контакты. Вы можете непроизвольно почесать нос или глаз после общения с носителем вируса.

Третье место - мобильные телефоны. Как часто вы пользуетесь экранным сенсором, не задумываясь, когда вы в последний раз помыли руки.

Для профилактики Чжана Люб советует постоянно мыть руки и использовать дезинфицирующие растворы. И не забывать протирать экраны смартфона. Ведь это может существенно снизить риск заражения.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.