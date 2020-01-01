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Смартфоны и кашель: Названы основные источники заражения коронавирусом

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Грязь на смартфонах отлично прячет вирусы.
В Китае дали советы по коронавирусу
В Китае дали советы по коронавирусу
EPA/UPG

Китайские ученые рассказали об основных способах, которыми передается коронавирус.  Чжан Любо, главный эксперт по дезинфекции в китайских центрах по контролю и профилактике заболеваний, назвал эти способы.

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На первом месте - кашель и чихание. Коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, потому следует быть осторожными при общении с возможным носителем заразы.

Второе место - контакт с больным. Это прикосновения, пожимание руки или другие телесные контакты. Вы можете непроизвольно почесать нос или глаз после общения с носителем вируса.

Третье место - мобильные телефоны. Как часто вы пользуетесь экранным сенсором, не задумываясь, когда вы в последний раз помыли руки.

Для профилактики Чжана Люб советует постоянно мыть руки и использовать дезинфицирующие растворы. И не забывать протирать экраны смартфона. Ведь это может существенно снизить риск заражения.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.

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Теги: коронавирус, Китай, смартфоны
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