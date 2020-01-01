Коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc
Игра Plague Inc. после долгого затишья начала набирать популярность. Это можно объяснить вспышкой коронавируса в Китае. Онлайн в игре вырос в девять раз. Если ранее число активных геймеров колебалось в районе двух тысяч, то сейчас количество активных пользователей перевалило за 17 тысяч.
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Это касается как ПК-версии для Steam, так и мобильных версий игры.
Возможно, это связано не только с распространением вируса, но и тем, что игра попала в распродажу Steam, которая посвящена Китайскому Новому году.
Напомним, игра Plague Inc. - это симулятор распространения вируса, где нужно уничтожить население Земли, выбирая между разными мутациями, создав наиболее смертельный вирус.
Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.
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