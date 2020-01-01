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Коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc

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Симулятор распространения вируса стал снова популярен.
Игра снова стала популярной
Игра снова стала популярной
ndemiccreations.com

Игра Plague Inc. после долгого затишья начала набирать популярность. Это можно объяснить вспышкой коронавируса в Китае. Онлайн в игре вырос в девять раз. Если ранее число активных геймеров колебалось в районе двух тысяч, то сейчас количество активных пользователей перевалило за 17 тысяч.

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Это касается как ПК-версии для Steam, так и мобильных версий игры. 

Возможно, это связано не только с распространением вируса, но и тем, что игра попала в распродажу Steam, которая посвящена Китайскому Новому году.

Напомним, игра Plague Inc. - это симулятор распространения вируса, где нужно уничтожить  население Земли, выбирая между разными мутациями, создав наиболее смертельный вирус.

Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.

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Теги: коронавирус, игра
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