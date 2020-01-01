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Видео дня: Переночевал в доме с ведьмой и Проверка лайфхаков с едой

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ПЕРЕНОЧЕВАЛ в доме ВЕДЬМЫ - Я ТУДА НЕ ВЕРНУСЬ!

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Блогер Дима Масленников выложил новое видео, где он показал, как переночевал в доме ведьмы. "Было невероятно страшно осознавать, что это дом настоящей ведьмы! Я решил провести ночь в доме ведьмы, чтобы доказать, что все это всего лишь слухи! Но было невероятно страшно, когда я переночевал в доме ведьмы", - написал автор видео.

ПРОВЕРКА *ЛАЙФХАКОВ* С ЕДОЙ ИЗ ТИК-ТОКА

Блогер IQ - Поззи продолжил рубрику проверка лайхаков из Тик-Тока. На этот раз он проверил лайфхаки с едой и немного забавных лайфхаков.

Напомним, днем ранее в тренды попали BTS - Black Swan и 10 смешных пранков над сестрой.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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