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Видео дня: BTS - Black Swan и 10 смешных пранков над сестрой

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В тренде - музыка и розыгрыши.

BTS: Black Swan

Музыкальный гость Late Late Show Джеймса Кордена - кпоп-группа BTS со своим дебютным выступлением на американском телевидении с песней Black Swan.

10 смешных пранков над сестрой / Смешные розыгрыши

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Инструменты и материалы:
• Пустая бутылочка от дезодоранта
• Фасоль в томате
• Распечатанная этикетка
• Лакричная конфета
• Маникюрные ножницы
• Черный пищевой маркер
• Накладные ногти
• Суперклей
• Акриловые краски
• Акриловый лак
• Заколка
• Белые шоколадные капли
• Жидкая глюкоза
• Кандурин
• Апельсин
• Нож
• Желатин

Напомним, днем ранее в тренды попали Щербаков у Дудя и Больше или меньше челлендж.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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