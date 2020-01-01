Видео дня: BTS - Black Swan и 10 смешных пранков над сестрой

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BTS: Black Swan

Музыкальный гость Late Late Show Джеймса Кордена - кпоп-группа BTS со своим дебютным выступлением на американском телевидении с песней Black Swan.

10 смешных пранков над сестрой / Смешные розыгрыши

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Инструменты и материалы:

• Пустая бутылочка от дезодоранта

• Фасоль в томате

• Распечатанная этикетка

• Лакричная конфета

• Маникюрные ножницы

• Черный пищевой маркер

• Накладные ногти

• Суперклей

• Акриловые краски

• Акриловый лак

• Заколка

• Белые шоколадные капли

• Жидкая глюкоза

• Кандурин

• Апельсин

• Нож

• Желатин

Напомним, днем ранее в тренды попали Щербаков у Дудя и Больше или меньше челлендж.