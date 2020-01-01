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Почти как Apple Watch: Показаны первые смарт-часы от OPPO

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Компания показала рендер часов до официального анонса.
Смарт-часы Oppo
Смарт-часы Oppo
ithome.com

Вице-президент OPPO Брайан Шен рассказал о возможностях первых умных часов компании и показал их официальный рендер. 

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Как утверждает Шен, часы будут иметь загнутый по краям дисплей, что подтверждается изображением на ренедер. Также часы получат прямоугольный корпус с закругленными краями и две кнопки на правой грани. 

Скорей всего умные часы выпустят вместе со смартфоном OPPO Find X2, а показать их могут уже в феврале на выставке Mobile World Congress в Барселоне. 

Стоимость часов пока не озвучена.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.

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Теги: Oppo, смарт-часы
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