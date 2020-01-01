Почти как Apple Watch: Показаны первые смарт-часы от OPPO

Компания показала рендер часов до официального анонса.

Вице-президент OPPO Брайан Шен рассказал о возможностях первых умных часов компании и показал их официальный рендер.

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Как утверждает Шен, часы будут иметь загнутый по краям дисплей, что подтверждается изображением на ренедер. Также часы получат прямоугольный корпус с закругленными краями и две кнопки на правой грани.

Скорей всего умные часы выпустят вместе со смартфоном OPPO Find X2, а показать их могут уже в феврале на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Стоимость часов пока не озвучена.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.