Почти как Apple Watch: Показаны первые смарт-часы от OPPO
Компания показала рендер часов до официального анонса.
Вице-президент OPPO Брайан Шен рассказал о возможностях первых умных часов компании и показал их официальный рендер.
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Как утверждает Шен, часы будут иметь загнутый по краям дисплей, что подтверждается изображением на ренедер. Также часы получат прямоугольный корпус с закругленными краями и две кнопки на правой грани.
Скорей всего умные часы выпустят вместе со смартфоном OPPO Find X2, а показать их могут уже в феврале на выставке Mobile World Congress в Барселоне.
Стоимость часов пока не озвучена.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.
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