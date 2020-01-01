Пять крутых экспериментов в домашних условиях

Интересные эксперименты можно сделать самостоятельно.

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Блогер GopherVid показал, как можно сделать эксперименты с обычными вещами. Он покажет, что будет, если добавить в банку с медом шарики для пинг-понга, как быстро найти центр масс, как увидеть радиацию и как создать гидрофобное покрытие.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.