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Пять красок, которые мало кто видел: Эксперименты

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Таких красок вы наверняка не видели, а может даже и не слышали о таких.

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В этом видео блогеры из Live Today покажут подборку самых необычных красок, о которых мало кто слышал.

Грифильная краска, магнитная краска, светящаяся в темноте, невидимая и резиновая краски.

Блогеры покажут, как эти краски выглядят, и как они действуют.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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