Пять красок, которые мало кто видел: Эксперименты
Таких красок вы наверняка не видели, а может даже и не слышали о таких.
Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле
В этом видео блогеры из Live Today покажут подборку самых необычных красок, о которых мало кто слышал.
Грифильная краска, магнитная краска, светящаяся в темноте, невидимая и резиновая краски.
Блогеры покажут, как эти краски выглядят, и как они действуют.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил