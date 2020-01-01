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Марсоход Curiosity потерялся на Красной планете

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У ровера отказал модуль ориентации в пространстве.
Curiosity снова может ориентироваться в пространстве
Curiosity снова может ориентироваться в пространстве
NASA

Curiosity, который является единственным марсоходом NASA на Красной планете после потери Opportunity, испытал технический сбой.

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"На полпути после очередного набора мероприятий Curiosity утратил свою ориентацию в пространстве", - заявил Доун Самнер, планетарный геолог из Калифорнийского университета в Дэвисе и член команды Curiosity.

Навигационный блок марсохода собирает информацию о ландшафте, что помогает ему ориентироваться в пространстве. Но сбой лишил его этой возможности.

"Curiosity перестал двигаться, застыв, пока его знания о местонахождении не будут восстановлены", - добавил Самнер.

Теперь Curiosity должен был дождаться сеанса связи с Землей, чтобы получить новые инструкции. "Инженеры создали план, чтобы проинформировать Curiosity о его местоположении", - пояснил специалист.

К счастью, данные на марсоход были успешно переданы.

"Сегодня утром мы узнали, что план был успешным, и Curiosity снова готов к науке", - написал специалист NASA Скотт Гузевич.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Curiosity сделал селфи на фоне горы, богатой водой.

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Теги: Марс, марсоход, Curiosity
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