Марсоход Curiosity заработал после перезагрузки

Марсоход вернули к работе, однако приостановили выполнение научных задач, до тех пор пока не удастся выяснить причину сбоя.

Марсоход Curiosity перешел в безопасный режим после возникновения сбоя 15 февраля во время передачи информации на Землю. Специалисты перезагрузили бортовой компьютер аппарата и вернули его к работе, однако причина сбоя пока остается неясной. С момента выхода из безопасного режима ровер, как сообщается, успешно установил связь с Землей более 30 раз.

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Несмотря на это, специалисты приняли решение пока не возобновлять научную работу аппарата, чтобы не загружать его память новой информацией: сейчас они заняты анализом данных, который, возможно, позволит выяснить причину неполадки.

Марсоход Curiosity был запущен NASA в 2012 году, а на поверхность Красной планеты совершил посадку в 2014-м. На данный момент аппарат занимается изучением области «Глен Торридон», в большом количестве содержащей глинистые минералы.

Недавно NASA прекратило попытки связаться с другим своим марсоходом — Opportunity: с ним была потеряна связь из-за мощной пылевой бури, бушевавшей на Марсе летом прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что у марсохода Curiosity возникли проблемы в работе.