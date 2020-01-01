Motorola готовит к выходу загадочный смартфон с мощной батареей

Загадочный телефон Motorola с номером модели XT2055-2 с кодовым названием Blackjack появился в базе данных FCC.

Список FCC показывает, что телефон обладает мощной батареей. Однако точное название смартфона пока неизвестно. Минимальные характеристики, которые появились на FCC, предполагают, что это может быть устройство начального или среднего уровня.

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Данные о Motorola XT2055-2 FCC показали, что он имеет размеры 165x75 мм. Телефон имеет размеры 175 мм по диагонали, что соответствует 6,88 дюйма. Если убрать рамки, можно ожидать, что телефон будет иметь дисплей около 6,6 дюймов. Телефон поддерживает Wi-Fi 802.11 b / g / n. Без поддержки двухдиапазонного Wi-Fi XT2055-2, похоже, является моделью начального уровня от компании. Другая вещь, которая известна об устройстве, - то, что у него есть батарея на 5000 мАч с номером модели батареи JK50.

При поиске по номеру модели в Интернете обнаруживаются некоторые другие варианты смартфон, такие как XT2055-1 и XT2055-3. Еще неизвестно, поступит ли телефон в качестве устройства Motorola или Lenovo. Возможно, это не аппарат Motorola G8 Power, так как прошлые отчеты показали, что его номер модели - XT2041. Желательно дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать больше о загадочном смартфоне.

Есть такэе несколько других телефонов Motorola, которые ожидают официального выхода. Motorola XT2043-4, XT2043-5 и XT2043-6 были замечены в FCC с батареей 4000 мАч. XT2045-1 и XT2045-2 были замечены в EEC и FCC. XT2052-1 был обнаружен в WFA, а XT2053-2 появился в FCC и WFA.

Кроме того, по слухам, Motorola Moto G8 Power еще не объявлен официально. Известный инсайдер Эван Бласс обнародовал название нового телефона от компании Motorola - Edge +. В настоящее время нет информации об устройстве. Еще неизвестно, будет ли это флагманский мобильный телефон на Snapdragon 865 от компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola выпустила доступный смартфон для макросъемки.