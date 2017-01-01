Motorola выпустила доступный смартфон для макросъемки

Стоимость смартфона - всего 140 долларов.

Официально представлен смартфон среднего уровня Motorola One Macro, информация о подготовке которого ранее публиковалась в Интернете.

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Главная особенность новинки — многомодульная тыльная камера с функцией макро-съёмки. Система объединяет основной 13-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,0 и лазерным автофокусом, а также 2-мегапиксельный датчик для получения данных о глубине сцены. За макро-съёмку отвечает ещё один 2-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2.

Motorola One Macro motorola.com

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«Сердце» аппарата — процессор MediaTek Helio P70. Этот чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Смартфон оборудован 6,2-дюймовым дисплеем Max Vision с разрешением 1520 × 720 точек (HD+). В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Motorola One Macro motorola.com

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель ёмкостью 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Аппарат имеет размеры 157,6 × 75,41 × 8,99 мм и весит 186 г. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Применена операционная система Android 9 Pie.

В продажу Motorola One Macro поступит по ориентировочной цене 140 долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola выпустила наборы для самостоятельного ремонта смартфонов.