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Microsoft выживает пользователей с Windows 7

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Последние обновления операционной системы устанавливают черный фон по умолчанию.
Windows 7 больше не поддерживается
Windows 7 больше не поддерживается
mspoweruser.com

Официальная поддержка Windows 7 завершилась, и, чтобы подтолкнуть пользователей переходить на "десятку", Microsoft решила схитрить.

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Сначала пользователи заметили, что на Windows 7 периодически появляются полноэкранные оповещения, которые предупреждают о прекращении поддержки. А в последних обновлениях - KB4534310 и KB4534314 - просто удаляются обои по умолчанию, а вместо них выводится черный экран.

Обои просто исчезли
Обои просто исчезли
bleepingcomputer.com

О таком странно поведении Windows 7 сообщают пользователи Reddit. Эта проблема коснулась не только обычных пользователей, но и тех, кому устанавливали через "групповую политику". Но вернуть обои можно, правда нужно удалять обновления.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи Windows 7 массово переходят на "десятку".

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Теги: Windows 7, Microsoft
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