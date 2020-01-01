Microsoft выживает пользователей с Windows 7
Официальная поддержка Windows 7 завершилась, и, чтобы подтолкнуть пользователей переходить на "десятку", Microsoft решила схитрить.
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Сначала пользователи заметили, что на Windows 7 периодически появляются полноэкранные оповещения, которые предупреждают о прекращении поддержки. А в последних обновлениях - KB4534310 и KB4534314 - просто удаляются обои по умолчанию, а вместо них выводится черный экран.
О таком странно поведении Windows 7 сообщают пользователи Reddit. Эта проблема коснулась не только обычных пользователей, но и тех, кому устанавливали через "групповую политику". Но вернуть обои можно, правда нужно удалять обновления.
Напомним, ранее сообщалось, что пользователи Windows 7 массово переходят на "десятку".
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