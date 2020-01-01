Instagram не выдержал конкуренции с YouTube и спрятал IGTV

Instagram удаляет кнопку IGTV из правого верхнего угла главного экрана приложения, потому что с ним взаимодействует недостаточно людей.

IGTV - это сервис потокового видео в Instagram, разработанный для конкуренции с YouTube. IGTV был запущен в июне 2018 года и фокусировался на полноэкранном вертикальном видео с возможностью взаимодействия с другими пользователями во время просмотра видео.

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Instagram, принадлежащий Facebook, сообщил, что удаляет кнопку, потому что недостаточно пользователей нажимают на нее, и что люди открывают контент IGTV другими способами.

"Поскольку мы продолжали работать над тем, чтобы людям было проще создавать и обнаруживать контент IGTV, мы узнали, что большинство людей находят контент IGTV через предварительные просмотры в Feed, канал IGTV в Explore, профили создателей и автономное приложение. Очень немногие нажимают на значок IGTV в правом верхнем углу главного экрана в приложении Instagram", - говорит представитель компании Facebook. "Мы всегда стремимся сделать Instagram как можно более простым, поэтому мы убираем этот значок на основе этих знаний и отзывов нашего сообщества".

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IGTV не полностью ушел из Instagram. Пользователи, желающие получить доступ к содержимому IGTV в приложении, могут сделать это, нажав вкладку IGTV в Instagram Explore (на том же экране, что и функция поиска). Люди также могут публиковать видео с IGTV прямо из основного видео, добавленного в Instagram.

По данным TechCrunch, за 18 месяцев с момента запуска автономного приложения IGTV не более 7 миллионов пользователей Instagram загрузили отдельное приложение. Всего же Instagram насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram начал блокировку поддельных изображений.