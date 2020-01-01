Извержение вулкана на Филиппинах рассмотрели из космоса

Столб дыма виден на спутниковых снимках.

Спустя сорок три года после последнего извержения вулкан Таал проснулся 12 января, посылая в небо поток пара и серы и вынудив эвакуировать тысячи людей с острова Лусон, Филиппины.

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Это извержение было запечатлено японским спутником Himawari-8. Анимация спутниковых данных, выпущенных Земной обсерваторией НАСА, показывает вулканический шлейф, распространяющийся в течение 12 и 13 января.

Согласно программе Глобального вулканизма Смитсоновского института, Таал часто подвергался извержениям в течение середины 1960-х годов до 1977 года. В 2006, 2008, 2010 и 2011 годах вулкан периодически дрожал от землетрясений и иногда проявлял повышенную гидротермальную активность (сверхгорячие жидкости, просачивающиеся на поверхность). 12 января вулкан снова заявил о себе извержением пара, которое выкинуло пепел на 14 километров вверх, сообщает CNN. По словам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) в Кесон-Сити, извержение пара привело к появлению фонтана из лавы.

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По данным CNN, по состоянию на 13 января более 25 000 человек искали убежище в центрах эвакуации, хотя фактическое число эвакуированных, вероятно, будет выше. PHIVOLCS призывает к полной эвакуации всех в радиусе 14 км от вулкана. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов Филиппин в Твиттере, в этом районе вокруг горы проживает более 450 тыс человек.

Вулкан выделяет диоксид серы в своем шлейфе, и власти предупреждают местных жителей использовать лицевые маски или влажную одежду, чтобы избежать вдыхания пораженного воздуха или мелких частиц пепла. Извержение также вызвало новый всплеск землетрясений на склонах горы, и Филиппинская сейсмическая сеть обнаружила по меньшей мере 144 землетрясения в этом районе с 12 января.

Помимо опасности пепла и токсичных газов, Таал находится на большом озере. По словам CNN, внезапное извержение может создать опасное цунами, которое затопит близлежащие города и деревни. В ближайшие дни возможна более сильная активность.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение вулкана в Тихом океане сняли из космоса.