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Первое лунное затмение десятилетия: Как его увидеть

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10 января можно увидеть лунное затмение.
Лунное затмение можно наблюдать 10 января
Лунное затмение можно наблюдать 10 января
NASA

Полутеневое лунное затмение пройдет в пятницу (10 января). Часть Луны будет выглядеть немного темнее.

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Нижняя часть Луны попадет в тень Земли примерно на 10% от диаметра Луны. 

Затмение будет видно в восточном полушарии: Европе, Африке и Западной Азии. 

Затенение начнется на левой стороне Луны. В течение нескольких минут во время кульминации затмения нижняя часть Луны будет казаться нечеткой или темной. Все затмение будет проходить примерно час. 

Карта затмения
Карта затмения
NASA

Расписание лунного затмения

  • Затмение начинается в 19:07 по Киеву. . EST (1707 по Гринвичу)
  • Середина затмения - 21:10 по Гринвичу)
  • Затмение заканчивается в 23:12.

В этом году будет еще три полутеневых лунных затмения: 5 июня, 5 июля и 30 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения.

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Теги: лунное затмение 2020
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