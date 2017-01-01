Первое лунное затмение десятилетия: Как его увидеть

10 января можно увидеть лунное затмение.

Полутеневое лунное затмение пройдет в пятницу (10 января). Часть Луны будет выглядеть немного темнее.

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Нижняя часть Луны попадет в тень Земли примерно на 10% от диаметра Луны.

Затмение будет видно в восточном полушарии: Европе, Африке и Западной Азии.

Затенение начнется на левой стороне Луны. В течение нескольких минут во время кульминации затмения нижняя часть Луны будет казаться нечеткой или темной. Все затмение будет проходить примерно час.

Карта затмения NASA

Расписание лунного затмения

Затмение начинается в 19:07 по Киеву. . EST (1707 по Гринвичу)

Середина затмения - 21:10 по Гринвичу)

Затмение заканчивается в 23:12.

В этом году будет еще три полутеневых лунных затмения: 5 июня, 5 июля и 30 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения.